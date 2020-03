Coronavirus, contagio corre in Spagna: 25mila casi, 1300 morti

Milano, 21 mar. (askanews) - La Sagrada familia a Barcellona deserta, strade vuote e silenziose. L'unico rumore le sirene di ambulanze e polizia. Scene già viste nelle città italiane si ripetono ora in Spagna, il Paese europeo dove il contagio corre di più: i positivi sono 25mila, i morti oltre 1300. La maggior parte di contagiati e decessi si registrano nelle regione di Madrid, oltre un terzo del totale.

Il premier Sanchez ha annunciato la formazione di un comitato scientifico di esperti in prima linea nella lotta contro il virus, mentre le città prendono provvedimenti nei confronti dei senza tetto, che vivono una situazione di grande difficoltà anche in Italia durante questa emergenza, non avendo una casa dove stare al sicuro. Le aree fieristiche di Madrid e Barcellona verranno attrezzate per ospitare rispettivamente 150 e 1000 senza tetto.