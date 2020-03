Marina Abramovic: il nostro approccio al pianeta deve cambiare

Milano, 21 mar. (askanews) - "Questo è il mio messaggio per l'Italia e per gli italiani, che io amo profondamente. Sappiamo che questo è un momento di crisi e che il virus ormai è ovunque. Ma allo stesso tempo dobbiamo imparare una lezione da questi disastri". A parlare è la famosa artista Marina Abramovic, che ha inviato un video messaggio all'Italia e a Palazzo Strozzi, in occasione delle iniziative digitali del museo fiorentino "In Contatto".

"Gli italiani - ha aggiunto Abramovic - stanno dimostrando grande coraggio, un profondo senso di comunità e umanità. Dobbiamo combattere insieme. È qualcosa che passerà e ciò che rimarrà sarà un'esperienza davvero importante: la coscienza umana deve cambiare, il nostro approccio al mondo e al pianeta deve cambiare. Questa è la lezione che dobbiamo imparare. Italia, ti amo. Il mio cuore è con voi".