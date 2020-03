Coronavirus, Borrelli: Contagi in lieve calo, in controtendenza

Roma, 23 mar. (askanews) - "Oggi registriamo 952 guariti in più, numero che porta il totale delle persone guarite a 7024. L'incremento delle persone attualmente positive al coronavirus e di 3957, per un totale di persone attualmente positive di 46.638. Di questi 23.783 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 3.009 in terapia intensiva, pari al 6% del totale. Purtroppo anche oggi registriamo un numero di deceduti di 651 persone": è il quadro della situazione dei contagi da coronavirus in Italia, illustrato dal capo della protezione civile Angelo Borrelli nel punto stampa di domenica.

"I numeri di oggi - ha aggiunto Borrelli - sono minori rispetto a ieri, in controtendenza, mi auguro e ci auguriamo tutti che questi numeri possano essere confermati nei prossimi giorni. Non bisogna comunque abbassare la guardia, tenere le misure che sono state adottate rispettare le indicazioni che sono state date nei provvedimenti del governo".

Sono quindi 46.638 le persone attualmente positive al coronavirus in Italia, di questi 19.846 ricoverati in ospedale, 3.009 in terapia intensiva, 23.783 in isolamento domiciliare. Sono 7024 i guariti in totale e 5476 il totale dei deceduti. In totale i contagi dall'inizio dell'epidemia sono 59.138.