Coronavirus, Sardegna: circa 340 casi positivi accertati

Cagliari, 21 mar. (askanews) - Anche la Sardegna si prepara ad affrontare l'onda d'urto dei contagi di Covid-19; al momento sono circa 340 i casi di positività al virus Sars-Cov2 accertati dall'inizio dell'emergenza, con almeno quattro decessi. Askanews ha sentito

la giornalista Rai Alice Monni, del Tgr Sardegna.

"I casi sono concentrati soprattutto nel Nord - ha spiegato - in particolare a Sassari dove ci sono stati diversi contagi in ambito ospedaliero. Le strade qua a Cagliari sono praticamente deserte, si vedono solo le persone in coda davanti al supermercato con le mascherine. La Sardegna è isolata, si passa solo dall'aeroporto di Roma-Fiumicino, con l'autorizzazione preventiva di 48 ore da parte della Regione, questo vale anche per i porti. Viaggiano regolarmente, invece, le merci".

Le forze dell'ordine nelle ultime ore hanno effettuato circa un migliaio di controlli, 12 persone sono state segnalate alla magistratura.