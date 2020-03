Coronavirus, sono in Italia i mezzi e gli specialisti di Putin

Milano, 23 mar. (askanews) - "Dalla Russia con amore", Vladimir Putin ha intitolato così la missione medico-militare dei suoi uomini in Italia, al tempo dell'epidemia da Covid 19. Una serie di mezzi e personale sanitario militare destinato a un aiuto al nostro Paese. Secondo quanto appreso da askanews dal Ministero della Difesa della Federazione Russa si tratta di un gruppo di specialisti nel campo dell'epidemiologia e della virologia, dal curriculum impressionante: 100 persone, la maggior parte di essi è esperta nel settore, è stata direttamente coinvolta nell'eliminazione dei focolai di peste suina africana, antrace, sviluppo di un vaccino contro l'Ebola e vaccini contro la peste.

Tra gli specialisti russi top secret spicca il tenente colonnello Gennady Eremin, uno scienziato con esperienza nel trattamento di malattie pericolose come la peste suina africana e l'afta epizootica. Ma non è l'unico. Il gruppo comprende anche il tenente colonnello Vyacheslav Kulish, che ha partecipato allo sviluppo di vaccini contro l'Ebola, farmaci anti-peste e Alexander Yumanov che ha dispiegato un ospedale da campo nella Repubblica di Guinea nell'ambito di un programma internazionale per combattere l'Ebola.