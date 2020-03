Protezione Civile: calano ancora i contagi, oggi +3.780

Roma, 23 mar. (askanews) - Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa in live streaming, ha fatto il punto sul coronavirus in Italia al 23 marzo 2020: sono 408 i nuovi guariti, per un totale di 7.423 guariti ad oggi; gli attualmente positivi sono +3.780 da ieri per un totale di 50.418, di questi 26.522 sono in isolamento domiciliare e 3.204 in terapia intensiva (circa il 6%). Borrelli ha anche riferito il numero dei nuovi decessi da ieri: +602, il totale dei deceduti 6.077; i casi totali ad oggi 63.927.