Coronavirus, autobotti al lavoro per sanificare le strade di Roma

Roma, 25 mar. (askanews) - Autobotti a lavoro, dal centro alla periferia. Continuano le operazioni di sanificazione straordinaria delle strade di Roma. La sindaca Virginia Raggi ha annunciato che ai mezzi dell'Ama, già attivi nelle scorse settimane, si sono aggiunti quelli del Servizio Giardini e della Protezione Civile e il numero delle autobotti in giro per la città è raddoppiato.

Gli interventi vengono fatti in particolare nelle strade in cui ci sono mercati, supermercati, farmacie, ospedali, case di riposo, stazioni dei treni e della metropolitana.

"Sono stati sanificati in tutta la città 60mila cassonetti stradali con più di 750mila litri di liquido disinfettante - spiega Raggi, ricordando che - la stessa soluzione a base di enzimi viene utilizzata anche dai mezzi del Servizio Giardini e non comporta alcun rischio per la salute delle persone e dei loro animali anche durante o subito dopo il passaggio dei mezzi".