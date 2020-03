Ghali lancia il nuovo videoclip di Good Times

Milano, 25 mar. (askanews) - Ghali ha scelto un modo nuovo di fare un video musicale, è disponibile dalle 14.30 il nuovo videoclip di Good Times, brano attualmente al N. 1 della chart di Spotify e Apple Music e certificato Oro. Dopo aver debuttato a febbraio al N. 1 della classifica ufficiale Fimi/GFK. Good Times è una delle canzoni più amate di DNA, il nuovo album di Ghali uscito per Atlantic Warner/Sto Records, ad oltre un mese dalla pubblicazione già oro eN.1 della classifica.

Per la prima volta Ghali ha voluto registrare il video utilizzando le dirette su instagram.

L'idea nasce spontaneamente in un momento in cui forse, c'è bisogno più che mai, di poter tornare a cantare di momenti felici; Good Times appunto. Ghali è andato a trovare i suoi fan italiani ed esteri attraverso i suoi social, trovando ragazzi, adulti e in qualche caso intere famiglie, che lo hanno seguito per tutto il pomeriggio, e che a più riprese tra risate, gag e scene di quotidianità casalinga, hanno intonato i versi di Good Times.

Prodotto da Merk&Kremont, il brano mescolando sonorità dance a contaminazioni quasi funk parla dell'importanza di preservare i momenti di felicità; i Good Times appunto. Il messaggio di positività, sostenuto da un ritmo incalzante e sottolineato da un fischiettare allegro, assume involontariamente un sapore diverso all interno di questo momento di crisidiventando un messaggio di resistenza e di speranza.

Good Times è diventata una canzone da cantare per passare un pomeriggio diverso e le registrazioni di questo momento di vicinanza virtuale, sono diventate un videoclip. Tre dirette da oltre due ore, sono diventate un grande momento di svago comune nel mezzo di una necessaria solitudine, toccando picchi da trecentomila spettatori con il collegamento di Anitta e generando complessivamente oltre un milione di contatti. Le immagini, montate poi da Giulio Rosati, raccontano un piccolo grande tentativo di stare comunque bene insieme.

"Voglio ricordare questo momento perché nel bene o nel male è un momento storico. Assistiamo a qualcosa di mai visto prima e che speriamo possa finire presto. - ha spiegato in diretta Ghali - Ne abbiamo parlato spesso, ed è arrivato il momento: questovideo lo facciamo insieme, sperando sia una bel modo di passare questi lunghi pomeriggi".