Riaperta in Cina una parte della Grande Muraglia

Badaling, 25 mar. (askanews) - Uno spiraglio di speranza di ritorno alla vita normare arriva dalla Grande Muraglia cinese, una sezione dell'imponente struttura, quella che va da Bei Liu Lou e Nan Wu Lou Ban, è stata riparta ai turisti. L'accesso ai visitatori era stato vietato dal 25 gennaio per lo scoppio della pandemia, la riapertura è solo parziale e i flussi consentiti nella fase iniziale sono solo il 30% di quelli consueti. Ferree anche le regole per accedere: è necessaria la prenotazione in anticipo dei biglietti, nonché la registrazione dello stato di salute e ovviamente è necessario indossare la mascherina di protezione e osservare la distanza di almeno un metro dagli altri visitatori.