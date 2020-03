Arte e Coronavirus, Jeff Koons: Italia ha una forza straordinaria

Milano, 26 mar. (askanews) - "L'Italia sta attraversando un momento davvero difficile, ma voi italiani avete una forza straordinaria. Siete in grado di affrontare il Coronavirus e alla fine sarete in grado di sconfiggerlo".Lo ha detto Jeff Koons, il più quotato artista vivente al mondo (per singola opera venduta), in un messaggio video inviato all'Italia e a Palazzo Strozzi di Firenze, nell'ambito della manifestazione digitale In Contatto.

"L'Italia - ha aggiunto Koons - è un Paese straordinario. Come popolo avete affrontato tanti momenti difficili e sconfiggerete il virus. Culturalmente, tutto il mondo è davvero grato per tutto ciò che ci avete dato. Palazzo Strozzi e tutte le altre meravigliose istituzioni italiane saranno in grado di dare all'umanità una luce, una direzione in cui saremo in grado di trovare la nostra strada nel futuro. Quindi, grazie Italia per tutto il vostro contributo culturale. Palazzo Strozzi, grazie. Italia puoi farcela!".