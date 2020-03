Coronavirus, i The Jackal tornano con i personaggi di Gomorra

Napoli, 26 mar. (askanews) - #Restiamoacasa e fateci stare #SenzaPensieri, sono gli slogan del nuovo video dei The Jackal per sensibilizzare i cittadini italiani a restare in isolamento domiciliare per combattere l'epidemia di Covid-19. Per farlo, Ciro Priello e Fabio Balsamo sono tornati nei panni dei personaggi che li hanno resi famosi con i video della serie "Gli effetti di Gomorra sulla gente".

Una surreale video chiamata via Skype, alla quale si aggiungono anche i veri protagonisti di "Gomorra - la Serie", Salvatore Esposito, alias Genny Savastano e Marco D'Amore, alias Ciro Di Marzio, insieme per ribadire l'importanza di restare a casa per arrestare il dilagare del contagio.