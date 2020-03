Coronavirus, Protezione Civile: crescono i contagi, 662 morti

Roma, 26 mar. (askanews) - Sono 662 le vittime per coronavirus nelle ultime 24 ore. I decessi di malati di covid-19 salgono a quota 8.165. Sono i dati dell'epidemia forniti dalla Protezione Civile nel quotidiano aggiornamento delle 18.

Oggi si registrano "999 guariti per un totale di 10.361. I nuovi contagi sono 4492 per un totale di 62013. Di questi, 33648 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, 24.753 sono ricoverati con sintomi, 3612 sono i pazienti in terapia intensiva", ha annunciato il direttore della Protezione civile, Agostino Miozzo nel corso del briefing quotidiano.

Miozzo ha anche annunciato che il saldo del "conto corrente destinato al dipartimento della protezione civile ammonta a 52.161.000 euro" e che è in "partenza da Pratica di Mare un aereo con contingente di medici reclutati con un appello in tutto il paese e destinati a Bergamo, Brescia e Piacenza"