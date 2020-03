In Germania mezzo milione di test sul Covid-19 alla settimana

Berlino, 26 mar. (askanews) - La Germania ha effettuato tra i 300.000 e i 500.000 test la settimana scorsa per scoprire se i suoi cittadini sono positivi al coronavirus, una prova - ha detto il ministro della Sanità tedesca, Jens Spahn - della forza del sistema sanitario tedesco. Secondo il virologo dell'ospedale Charité di Berlino, Christian Drosten, i test, e quindi la veloce individuazione dei positivi, è infatti una delle chiavi per mantenere il tasso di letalità del virus relativamente basso nel paese.

"Abbiamo già molte persone contagiate in Germania e stiamo già piangendo molti morti, ma è solo la quiete prima della tempesta. Nessuno può dire con esattezza cosa accadrà nelle prossime settimane", ha messo in guardia il ministro.

"Abbiamo fatto tra i 300.000 e i 500.000 test in Germania la settimana scorsa - ha ricordato Spahn - forse il più alto numero di test di qualsiasi paese al mondo in assoluto e in termini relativi e tutto questo mostra la forza del nostro sistema sanitario anche su questo tema importante", ha sottolineato.