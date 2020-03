Zaia: "Fate una spesa grande, meglio se una volta al mese"

Venezia, 26 mar. (askanews) - Con 6.935 casi di contagio, quasi 17.500 persone in isolamento domiciliare e 287 morti dall'inizio dell'epidemia in Veneto, il governatore della Regione Luca Zaia - nel punto stampa del 26 marzo alla Protezione civile di Marghera - ha chiesto nuovamente ai suoi cittadini di seguire le regole, lavarsi bene le mani, arieggiare i locali, e uscire il meno possibile, anche per fare la spesa:

"Andate una volta alla settimana e se potete anche di meno, una volta ogni due settimane, o ancora di meno una volta al mese, fate una spesa grande e poi basta supermercato".

"Se andate a fare la spesa, utilizzate i guanti di lattice che si trovano", ha aggiunto.

E se con le donazioni per il Veneto, nel frattempo sono stati superati i 13 milioni di euro, sui miliardi stanziati dal governo, il governatore leghista ha commentato:

"Spero che i 25 miliardi siano solo l'inizio. La Germania ne ha stanziati oltre 500, gli Stati Uniti hanno stanziato 2mila miliardi di dollari. Certo è che noi abbiamo due emergenze, quella sanitaria e quella economica e dobbiamo uscirne vivi da entrambi" ha sottolineato.