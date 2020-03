Coronavirus, Djokovic dona 1 mln di euro a Serbia per respiratori

Milano, 27 mar. (askanews) - Il tennista numero uno al mondo, Novak Djokovic, ha donato 1 milione di euro al suo Paese, la Serbia, per aiutarla nella battaglia contro il coronavirus. Un annuncio fatto durante una video conferenza stampa.

"Il nostro regalo servirà per comprare dei respiratori indispensabili per salvare le vite, oltre ad altri equipaggiamenti sanitari. I respiratori ora come ora sono il dispositivo più importante"

Il tennista ha poi invitato le persone a tenersi attive e a fare esercizio fisico in casa, sottolineando anche un aspetto positivo dell'isolamento: "Passiamo molto tempo di qualità con i nostri bambini, non ricordo da quando son diventato padre di aver mai passato così tanto tempo con la mia famiglia".