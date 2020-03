Coronavirus, Fontana: penso inizi discesa, tampone con un sintomo

Milano, 27 mar. (askanews) - L'aumento 24 ore fa dei contagi in Lombardia "è stato un episodio legato a una situazione assolutamente particolare": Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana, correggendo il tiro dopo che aveva dichiarato la sua preoccupazione per quell'aumento, dovuto in realtà alla crescita del numero dei tamponi. I toni sono tornati meno allarmanti nell'ultimo punto della situazione.

"Io penso che stia per iniziare la discesca, si consolida e dopo qualche giorno inizia la discesa, questo non deve far alzare la guardia, far sacrifici costa fatica ma porta risultati", ha detto, aggiungendo che cambia la startegia sui tamponi:

"l'Iss ha detto che adesso basta un solo sintomo, fino a qualche giorno fa bisognava essere polisintomatici adesso basta un solo sintomo".

Infine ha annunciato: "La produzione delle mascherine è già iniziata, dobbiamo andare verso autosufficienza anche produttiva, per i camici è stato individuato il tessuto, si è messo a disposizione Armani per fornire camici".