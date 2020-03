Coronavirus, superati i 10mila morti in Italia. Aumentano guariti

Roma, 28 mar. (askanews) - 3651 contagiati in più rispetto a ieri di coronavirus e 889 decessi oggi, che portano il numero totale di morti in Italia a 10.023.

Questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione civile, letti da Angelo Borrelli, tornato al Dipartimento dopo aver avuto febbre ma essere risultato negativo al tampone.

Arriva a quota 92.472 il numero delle persone contagiate in Italia da inizio emergenza. La cifra, fornita dal Capo della Protezione Civile, include i deceduti e i guariti che ad oggi sono 12.384 (+1434 rispetto a ieri).

In totale, ha detto Borrelli "i positivi in Italia sono saliti a 70.065. Sono 3856 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 26.676 sono le persone con sintomi e 39.533 quelle in isolamento domiciliare (il 56%)".