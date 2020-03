Coronavirus a Monaco:sanificazione strade, casinò e parchi chiusi

Roma, 31 mar. (askanews) - Il principe Alberto di Monaco è stato il primo capo di Stato a risultare positivo al coronavirus. Nel principato vige una quarantena simile a quella italiana: chiusi negozi, chiusi parchi, aperti solo supermercati e farmacie. Prolungata la chiusura anche del Casinò di Montecarlo fino al 15 aprile. Queste le code in uno dei supermercati principali di Monaco, mentre i bus sono vuoti. Al porto ci sono ancora le tribune per il Gran Premio di Monaco che è stato annullato. E alle 19 tutti sui balconi a intonare l'Inno del Principato, mentre alle 20 scattano gli applausi per il personale sanitario.

(Le immagini sono di Maria Bologna)