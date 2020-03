Coronavirus e fake news, tutorial dell'Enpa sugli amici a 4 zampe

Roma, 31 mar. (askanews) - Gli animali domestici sono contagiosi? E' in atto un boom di abbandoni? Dobbiamo pulire le zampe dopo la passeggiata? E ancora dobbiamo fare più spesso il bagno ai nostri animali di casa? In questi giorni sono girate parecchie fake news, non ultima la necessità di lavare le zampette ai cani con la candeggina (pessima idea!). Si tratta di informazioni che possono essere estremamente nocive per i nostri amici a quattro zampe.

Per questo l'Ente Nazionale Protezione Animali ha deciso smontare le più diffuse bufale che stanno girando sugli animali in questi giorni con un video-tutorial.

Gli animali domestici sono contagiosi? Falso! Ripetiamo a gran voce quello che l Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute hanno già ribadito in diverse comunicazioni ufficiali: gli animali domestici non trasmettono COVID- 19 e non sono recettivi.

C è un boom di abbandoni? Falso. Per fortuna non c è un boom di abbandoni. Il problema sono le adozioni, un po a rilento, a causa delle difficoltà di movimento delle persone.

Dobbiamo fare il bagno spesso agli animali di casa? Falso. Il lavaggio porta via il sebo del cane, uno strato di difesa molto importante che previene eritemi, arrossamenti. Il bagno andrebbe fatto circa quattro volte l anno, non tutti i mesi. Fondamentale anche l uso di saponi specifici per animali.

Dobbiamo pulire le zampe dopo la passeggiata? Vero. Anche se sul tema ci sono pareri discordanti può essere una buona abitudine pulire le zampette al rientro dalla passeggiata. Come? L ideale sarebbe preparare una bacinella di acqua tiepida (non troppo calda o si fanno danni) con dentro un po di sapone per cani o bicarbonato. Assolutamente NON usare candeggina. Immergere le zampette e poi assicurarsi di asciugarle bene con un asciugamano sempre fresco e pulito, da cambiare ogni volta. Per i più pigri si possono anche utilizzare al rientro le salviette igienizzanti per animali, anche se, con l immersione è sicuramente più semplice e veloce pulire accuratamente.

Possiamo far uscire il cane ogni volta che vogliamo tanto passeggiare fa bene? Falso. Ovviamente ogni cane ha capacità e caratteristiche diverse quindi in questo caso il consiglio è di non cambiare le abitudini del cane prima della quarantena; se esce una volta in più non succede nulla, ma è importante non stravolgere le sue abitudini.

Portare a passeggio il cane dal balcone è una buona idea? Falso. Sono girati diversi video di persone che, per non uscire di casa, stanno calando il cane dal balcone. E un comportamento assolutamente inaccettabile, e chi decide di fare una cosa così insensata può andare incontro ad una denuncia.

"Le fake news ormai sono diventate un nemico quotidiano da combattere - dice Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - e, quando hanno come oggetto gli animali, possono anche rivelarsi letali. Per questo come Enpa non ci stanchiamo mai di ripetere quali sono i comportamenti dannosi da evitare. I nostri animali sono una incredibile risorsa, ora più che mai, dobbiamo prendercene cura con amore e consapevolezza".