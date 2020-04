Coronavirus, Fontana: siamo in piano, fra un po' inizierà discesa

Milano, 1 apr. (askanews) - I numeri dei nuovi contagi in Lombardia sono stabili: "Siamo nel rispetto di quella linea di continuità, non esiste più l'incremento" di alcuni giorni fa. Lo ha dichiarato il governatore Attilio Fontana. "Siamo in piano, quindi sviluppiamo quella ipotesi secondo cui è stato raggiunto il culmine, si procederà così per un pò poi dovrebbe iniziare la discesa", ha aggiunto.

"Siamo contenti ma invitiamo i cittadini a tenere alta la guardia altrimenti c'è rischio che contagio possa riprendere mentre le misure stanno dimostrando di essere efficaci", ha concluso.