Sanificazione straordinaria a Milano, puliti 2.500 km di strade

Milano, 1 apr. (askanews) - Sanificazione della strade straordinaria a Milano: 2.500 chilometri per un totale di 3.500 vie della città sono già state sanificate, un programma partito il 13 marzo che Marco Granelli, assessore a Mobilità e Lavori pubblici di Milano spiega così.

"Abbiamo deciso di fare una azione in più una azione igienizzante, una sanificazione. Oltre alla normale pulizia della strade nelle macchine che si usano normalmente è stato introdotto un liquido in soluzione acquosa ipoclorito di sodio allo 0,025%, disinfettante che aiuta a disinfettare in una quantità che non è dannosa per l'ambiente".

Il programma di sanificazione straordinaria sarà concluso entro il 3 aprile dalle squadre Amsa, che puliscono le strade ma non i marciapiedi e neppure le aree verdi, una scelta aulteriore tutela dei cittadini.

"Perchè il marciapiede è utilizzato dagli animali e confina con il verde e potrebbe creare alcuni problemi mentre sulla strada questi problemi non esistono"

Il Comune di Milano così come la maggior parte delle città italiane ha provveduto a un piano straordinario di sanificazione su indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità anche se al momento non c'è evidenza scientifica che camminare in strada sia pericoloso. "Però è chiaro che una igienizzazione della città aiuta a combattere questa e tutte le altre infezioni".

L'operazione viene effettuata accuratamente e nel pieno rispetto della sicurezza dei cittadini e del personale in servizio, il piano è quasi concluso.

"Siamo disponibili a riprendere e a fare un secondo giro di tutta la città compatibilmente con i tempi che ci daranno le autorità sulla gestione dell'emergenza".