Coronavirus, in Spagna superati i 10mila morti: 950 in un giorno

Roma, 2 apr. (askanews) - Continua a crescere il numero dei morti da coronavirus in Spagna: superati i 10mila decessi. Come conferma Maria Josè Sierra, coordinatrice del Ministero della Salute per le emergenze sanitarie.

"Dall'inizio dell'epidemia abbiamo 10.003 morti in Spagna, con un incremento nelle ultime 24 ore di 950 decessi".

I casi di contagio comunicati dalle autorità sanitarie spagnole sono 110.238, 8.102 in più nelle ultime 24 ore.

Siamo al sesto giorno consecutivo con più di 800 morti. Il dato, tuttavia, non altera il trend di decelerazione in termini relativi sui casi che si osserva dal 25 marzo.