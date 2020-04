Coronavirus, Protezione Civile: +2.477 positivi, +760 morti

Roma, 2 apr. (askanews) - Resta stabile, come negli ultimi giorni, sul "plateau" della curva, la crescita dei casi di coronavirus in Italia. Come conferma il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli: "Ad oggi sono 83.049 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia (+2.477 rispetto a ieri, +3,07%). Di questi 4053 sono in terapia intensiva, 28.540 sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte delle persone, il 61%, sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 18.278 i guariti (+1.431, +8,49%), 13.915 i deceduti (+760, +5,78%: ieri +5,85%), i casi totali 115242 (+4668, +4,22%).