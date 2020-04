A Roma l'aiuola solidale dell'Alberone è sempre piena

Roma, 3 apr. (askanews) - "Chi può metta, chi non può prenda": un cartello alla base dell'aiuola dell'Alberone, un leccio simbolo del quartiere Appio-Latino a Roma, offre pasta, sugo, olio e altri prodotti a chi in questo periodo di lockdown italiano si trova in difficoltà. Un'iniziativa spontanea nata qualche giorno fa e che vede la panchina sotto l'albero sempre piena di doni alimentari dei residenti.