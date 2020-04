Coronavirus, attraccate in Florida 2 navi da crociera con malati

Roma, 3 apr. (askanews) - Sono entrate in porto a Port Everglades, in Florida, le due navi da crociera Zaandam e Rotterdam, della compagnia Holland America, dopo quasi un mese in mare e lunghe trattative per ottenere l'autorizzazione ad attraccare nonostante la presenza a bordo di decine di contagiati dal coronavirus.

Holland America ha fatto sapere che molti passeggeri si sono già auto-isolati nelle loro cabine a partire dal 22 marzo. Coloro che sono malati ma non in condizioni critiche saranno autorizzati a rimanere a bordo e ricevere cure mediche fino a quando non si saranno ripresi.

La nave Zaandam che si è vista rifiutare l'attracco da Cile, Argentina e Perù ha registrato fino a 200 passeggeri malati, nove risultati positivi al Covid19, quattro morti. La compagnia ha comunicato che meno di dieci persone saranno ricoverate in ospedali locali.