In Germania pronta la app per registrare i contatti delle persone

Berlino, 3 apr. (askanews) - La protezione dei dati personali è un argomento spinoso per la Germania, e non solo, ma il paese sta considerando l'uso di una app per i telefonini che possa aiutare a contenere la diffusione del coronavirus.

La app in questione - sviluppata dall'istituto di ricerca tedesco per le telecomunicazioni Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) - permetterebbe di registrare la vicinanza e la durata dei contatti tra le persone sugli smartphone nelle ultime due settimane, in modo anonimo e senza registrare la località. I primi test - come si vede da queste immagini - sono stati condotti nelle caserme dell'esercito federale tedesco, la Bundeswehr, a Berlino.

Il direttore della divisione video all'istituto Fraunhofer, Ralph Schaefer:

"Funziona in modo da proteggere assolutamente i dati. Ciò significa che i luoghi dove le persone si incrociano non saranno immagazzinati, né l'identità degli utenti", ha spiegato.

"Condurremo ulteriori test nei prossimi giorni, quasi quotidianamente, fino a quando l'applicazione non sarà funzionante e speriamo di poter ancora contare sul sostegno dell'esercito", ha aggiunto.