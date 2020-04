Coronavirus, Zingaretti promette: nessuno sarà lasciato solo

Roma, 4 apr. (askanews) - Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dopo essere guarito dal coronavirus, ha ripreso la sua attività con una visita all'Istituto Spallanzani di Roma. E ha assicurato: nessuno sarà lasciato solo.

"Tutti e tutte devono avvertire una vicinanza delle istituzioni, nella sfera della salute e della vita, nella propria condizione sociale. C'è una grande preoccupazione in chi ha perso il lavoro o chi rischia di perdere il lavoro: nessuno sarà lasciato solo. Il decreto di aprile dovrà prevedere il rischio che una parte importante della popolazione cadrà in povertà e avrà diritto alle forme di sostegno, per non cadere nella disperazione. E significa anche dare sicurezza, pensare alle imprese e al lavoro. Nelle prossime ore, il ministro Gualtieri e il premier Conte lo hanno annunciato, ci saranno iniziative di credito a sostegno delle imprese".