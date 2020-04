IL CORONAVIRUS NEL MONDO: 6 APRILE

Roma, 6 apr. (askanews) - Alcune immagini dal mondo sull emergenza coronavirus il 6 aprile.

STATI UNITI

A Washington le famiglie della zona Nord-ovest hanno organizzato una caccia al tesoro speciale in modo da mantenere la "distanza sociale". I bambini nelle poche uscite con i genitori vanno alla ricerca di orsetti alle finestre.

SPAGNA

In Spagna, in piena emergenza coronavirus, alcuni bar e ristoranti chiusi per il lockdown hanno aderito all'iniziativa "Delivery for Heroes" e preparano hamburger e altri cibi da donare a medici e infermieri. Negli ospedali di Barcellona arrivano 200-300 pasti al giorni.

INDIA

Intanto in India il Primo Ministro Narendra Modi ha fatto un appello a spegnere le luci e a illuminare la notte indiana: una grande preghiera collettiva di 9 minuti con fiaccole e candele, applausi e canti per allontanare i pensieri negativi e al grido di: "Go corona go".

COLOMBIA

In Colombia, i residenti di Soacha, città a Sud della capitale Bogotà, appendono un panno rosso fuori dalle finestre o dalle porte delle loro case per segnalare che hanno bisogno di aiuti economici e umanitari da parte del governo. La città ospita una grande maggioranza di lavoratori a basso reddito e anziani.

PANAMA

E a Panama, con la chiusura delle chiese per la quarantena, l'arcivescovo Josè Domingo Ulloa ha deciso di dare la benedizione nella domenica delle palme da un elicottero.