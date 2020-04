Coronavirus, i robot portano il cibo ai pazienti in isolamento

Milano, 7 apr. (askanews) - I medicinali e il cibo ai malati di Covid 19 li porta il robot. Ancora una volta la tecnologia viene in aiuto per combattere il virus, che a causa dell'alta contagiosità si diffonde rapidamente, soprattutto negli ospedali se non vengono usate protezioni adeguate. La sperimentazione è stata avviata a Chennai, in India, per cercare di ridurre al minimo i contatti fra gli operatori sanitari e i malati e dunque anche il rischio di contagio.

I robot sono comandati in remoto e non hanno solo la funzione di trasportare oggetti, medicamenti e piatti. Grazie a schermi e microfoni funzionano da tramite con i dottori che in videoconferenza possono interagire con i pazienti in isolamento.