Coronavirus, Pechino annuncia: zero morti e zero contagi in Cina

Milano, 7 apr. (askanews) - La Cina, primo paese in lockdown e tra i più colpiti dal coronavirus, non ha riportato nuovi decessi nelle ultime 24 ore per la prima volta da quando ha iniziato a pubblicare le statistiche sul virus. Nessun nuovo caso, se non quelli "importati" (che sarebbero 32) e nessun caso sospetto.

Il primo allarme per il Dragone è stato a dicembre nella città di Wuhan. Molti esperti, tuttavia, sono scettici sulle cifre reali del virus, alla vigilia dello stop alle restrizioni nel principale epicentro cinese della malattia, Wuhan. Là il lockdown verrà revocato mercoledì, proprio mentre nel vicino Giappone si registra un picco di infezioni a Tokyo.