Coronavirus, la polizia dà lezioni di zumba in strada a Bogotà

Bogotà, 9 apr. (askanews) - Convincere la popolazione colombiana a restare a casa a passi di zumba. La polizia di Bogotà ha iniziato a dare lezioni della popolarissima danza fitness ai cittadini della periferia della capitale colombiana. Agenti in divisa ballano le coreografie a tempo di musica. Si tratta di una iniziativa che punta anche a far fare sport alle persone chiuse in casa e ad alleggerire con una attività divertente e sana le lunghe giornate di quarantena forzata per il coronavirus.