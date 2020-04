Da Colin Firth a Rachel Weisz: il grazie delle celeb Gb ai medici

Roma, 9 apr. (askanews) - C è chi lo canta, chi lo recita a voce, ma il concetto è lo stesso, con tanto di cartello: "Thank You", siamo riconoscenti per quello che fate ogni giorno. Così tante celebrities britanniche ringraziano l'NHS (National Health Service), il Servizio sanitario nazionale in prima linea ogni giorno negli ospedali per l emergenza coronavirus nel Paese, dove i casi sono oltre 60mila e continuano ad aumentare.

Da Gary Barlow a Stephen Fry, passando per Hugh Grant, Andrew Garfield, Sir Ben Kingsley, Rachel Weisz, Jim Broadbent, Colin Firth, Olivia Colman e molti altri. Il messaggio di cantanti e attori è chiaro: siete meravigliosi, non sappiamo come dirvi grazie.