Coronavirus, stop Wimbledon. Federer: "Tifiamo per qualcun altro"

Roma, 10 apr. (askanews) - "Il gioco è sospeso, ma tifiamo per un altro tipo di campioni": è il titolo del video pubblicato sui social di Wimbledon, il torneo del grande slam annullato a causa del coronavirus. Un video in cui la voce narrante è di Roger Federer. "Quest'estate, purtroppo, dovremo stare insieme rimanendo lontani. Nessuna tenda verrà piantata, nessun record sarà battuto, nessun trofeo verrà inciso. Ma nel ringraziarvi per la passione e il sostegno, ricordiamo a noi stessi che innumerevoli campioni verranno celebrati. Che lavoratori al fronte in tutto il mondo gareggiano per noi. Facciamo il tifo per loro. Per ora il gioco è sospeso. Siamo uniti nella speranza che il domani sarà meglio di oggi."