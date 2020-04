Il coro virtuale degli universitari di Bologna canta il Gaudeamus

Bologna, 10 apr. (askanews) - Il coro e l'orchestra dell'Università di Bologna intonano il Gaudeamus igitur, l'inno internazionale della goliardia e degli studenti universitari, in un coro virtuale che restituisce un forte senso di comunità. Il video è stato postato sul canale youtube del Collegium Musicum.

"Con la sua universalità il Gaudeamus trasmette l idea che l Università è anzitutto un luogo di scambio, ove pensieri e realtà spesso molto diverse possono incontrarsi, e creare, con spirito critico, un ambiente dinamico e vitale perché capace di evolversi, di trarre, anche dalle crisi, spunti di rinnovamento", ha spiegato il rettore dell'Università di Bologna Francesco Ubertini:

"Ogni coro, un po come ogni realtà universitaria, è una piccola società all interno della quale crescono grandi amicizie, grandi idee. Il Gaudeamus virtuale ci dice, oggi, che nonostante l isolamento fisico siamo capaci di creare comunione, comunità, perché nel momento in cui i contributi individuali si uniscono, l effetto visivo, sonoro ed emotivo è meraviglioso in quanto autenticamente corale", ha aggiunto.