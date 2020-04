A Cremona il vescovo guarito da coronavirus prega in ospedale

Cremona, 11 apr. (askanews) - Uno speciale momento di preghiera a Cremona, una delle città più colpite dal Covid-19. Sulla pista dell'elisoccorso dell'ospedale edale Maggiore, il vescovo di Cremona Antonio Napolioni, che è guarito dal coronavirus ha voluto un momento di preghiera in occasione del Venerdì santo per stare accanto a i malati e agli operatori sanitari. Un segno di vicinanza a tutti quelli che per far fronte all'emergenza Coronavirus, trascorreranno nella struttura ospedaliera le festività di Pasqua.