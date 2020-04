Conte proroga il lockdown e attacca l'opposizione

Roma, 11 apr. (askanews) - Tutti a casa ancora per 3 settimane, come annunciato dal premier Giuseppe Conte il lockdown per l'emergenza coronavirus proseguirà fino al 3 maggio anche se dal 14 aprile sono previste le prime riaperture, a cominciare da librerie e negozi per bambini.

Il presidente del consiglio, chiedendo alla popolazione un ulteriore sforzo per rispettare le regole di distanziamento sociale, ha assicurato che si sta già lavorando per la fase 2 e ha chiesto ai datori di lavoro l'applicazione rigorosa del protocollo di sicurezza. Poi Conte ha parlato di quanto si sta facendo in Europa.

"Le proposte che sono state fatte ieri sono un primo passo verso la risposta europea. Il ministro Gualtieri ha fatto un grande lavoro in Europa ma l'Italia giudica insufficiente la risposta europea, su questa base occorre lavorare ancora".

Conte ha ribadito, in questo quadro, la necessità di costituzione di un fondo "da economia di guerra", in pratica gli eurobond. Ha anche parlato del Mes, con un attacco aperto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

"Mi corre l'obbligo di fare chiarezza, senza falsità. Il Mes esiste dal 2012, non è stato approvato o attivato la scorsa notte, come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato, questa volta devo fare i nomi e i cognomi, da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Non è assolutamente così".

"Le falsità e le menzogne ci fanno male e ci indeboliscono nella trattativa" ha detto e poi è tornato a ribadire il suo no al mes.

"La risposta europea la valuto nel suo complesso. Lotteremo per avere gli eurobond e al prossimo Consiglio europeo spiegherò con forza che il Mes è totalmente inadeguato e insufficiente. La risposta comune o è ambiziosa o non è".

Conte ha precisato che firmerà soltanto "un ventaglio di strumenti adeguati".