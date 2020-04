Coronavirus, oggi sono 619 i decessi, crescono ancora i guariti

Roma, 11 apr. (askanews) - Oggi registriamo un numero di 619 deceduti, mentre il totale dei guariti sale a 32.534, 2.079 in più rispetto a ieri. A spiegarlo è stato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli durante il punto stampa sull'emergenza coronavirus durante il quale ha illustrato il bollettino quotidiano. Il totale delle persone decedute è 19.468. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere iniziata una settimana fa, ad oggi sono infatti 3.381 i pazienti in terapia intensiva, -116 rispetto a ieri, e 28.144 sono i pazienti ricoverati con sintomi. In Italia il totale delle persone attualmente positive al coronavirus ha superato la soglia delle 100mila unità. I casi positivi sono 100.269 con un incremento di 1.996 pazienti rispetto a ieri.