Coronavirus, Al Bano ringrazia i militari russi a Bergamo

Bergamo, 14 apr. (askanews) - Un grazie speciale ai militari russi impegnati nella lotta al coronavirus a Bergamo da un pilastro della musica italiana. Nell'auditorium dell'hotel San Marco nella città lombarda, ha avuto luogo una teleconferenza con Al Bano da Cellino San Marco. Il popolarissimo cantante ha voluto ringraziare gli specialisti russi per il loro prezioso contributo nella lotta contro l'infezione da coronovirus e la mano tesa nell'aiutare il popolo italiano.

"Grazie mille per tutto quello che avete già fatto e che state facendo per l'Italia. Questo gesto non lo dimenticheremo mai. E ricorderemo sempre quello che avete fatto per il popolo italiano. Grazie ", ha detto Al Bano.

Ha anche ricordato la calorosa accoglienza da parte degli spettatori russi delle sue esibizioni durante la sua visita in Russia.