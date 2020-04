Coronavirus, Borrelli: più di 20mila vittime da inizio emergenza

Roma, 13 apr. (askanews) - Sono 20.465 le vittime in Italia da Covid-19 da inizio emergenza: 566 nelle ultime 24 ore. E' il dato fornito in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

I positivi al coronavirus in Italia sono 103.616, 1.363 in più rispetto a ieri. Dei 103.616 attualmente positivi, ha specificato, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 3.260 in terapia intensiva e 72.333 si trovano in isolamento domiciliare.

"In terapia intensiva sono attualmente ricoverati 3.260 pazienti, 83 in meno rispetto a ieri" ha concluso il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.