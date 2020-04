Coronavirus, il C-27J per i trasporti sanitari contro il Covid19

Milano, 14 apr. (askanews) - "Leonardo è scesa in campo, con uno dei suoi mezzi migliori: il C-27J".

Robusto, affidabile e performante il C-27J "Spartan", prodotto dall'italiana Leonardo, è un aereo da trasporto tattico, adatto al supporto e al rifornimento delle truppe sul campo negli scenari operativi, che si sta rivelando estremamente efficace nell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19.

Viene impiegato prevalentemente per il trasporto di materiale sanitario sia dalla stessa azienda aerospaziale che ha messo a disposizione uno dei suoi velivoli, grazie all'impegno dei propri piloti collaudatori, sia dalle Forze Armate che operano il C-27J in diversi Paesi del mondo, Italia compresa con la 46esima Brigata aerea di Pisa dell'Aeronautica militare che lo utilizza anche per il trasporto dei pazienti colpiti dal coronavirus, con gli speciali kit di bio-contenimento.

In particolare, il C-27J messo a disposizione da Leonardo ha già effettuato decine di missioni attraversando l'Italia da Nord a Sud, trasportando in media in ciascun volo una cinquantina di metri cubi di materiale pesante 3,5 tonnellate.

Nel resto del mondo, Peru e Messico utilizzano il C-27J per raggiungere località remote dell'entroterra grazie alla sua capacità di operare su piste sterrate e semi-preparate. Per altri operatori, come la forza aerea Slovacca, quella Bulgara e quella Lituana, invece, il velivolo possiede le caratteristiche ideali di autonomia di volo e riconfigurazione di missione.

La Romania ha utilizzato lo Spartan in numerose missioni fra le quali il trasporto di materiali e dispositivi medici dalla Turchia a Bucarest. Anche una squadra di medici e infermieri il 7 aprile 2020 è giunta a Milano a bordo di un C-27J dell'Aeronautica romena per supportare i colleghi italiani nella gestione dell'emergenza.