Coronavirus, Sala: Milano il problema? Facciano qui test immunità

Milano, 14 apr. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo consueto messaggio sui social, attacca la Regione Lombardia, che in questi giorni ha accesso un faro su Milano dove i dati del contagio da nuovo coronavirus "non scendono con quella determinazione con cui dovrebbero". "Dobbiamo pensare a prenderci cura dei cittadini: ci diano le mascherine, ci diano molti più tamponi, ci diano i test sierologici. Leggo che Regione Lombardia dichiara che dal 21 aprile si faranno 20mila test, bene ma dove?

In altre province ma non Milano: ma come? Il problema non è Milano?".

Il sindaco sottolinea che "il nostro compito, il nostro credo deve essere quello di prenderci cura, a partire dai più poveri, da chi sta in periferia o in una casa popolare, a partire dai nostri vecchietti nelle Rsa: questo è quello che bisogna fare".