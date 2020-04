Lockdown tedesco più soft: riaprono negozi, a scuola dal 4 maggio

Berlino, 15 apr. (askanews) - In Germania le misure di distanziamento sociale tese a contrastare la diffusione del coronavirus saranno prolungate almeno fino al 3 maggio. É quanto deciso dalla cancelliera tedesca Angela Merkel in un incontro con i governatori dei Laender tedeschi mercoledì a Berlino, come riferisce la Deutsche Presse Agentur.

Contemporaneamente il paese si avvia verso un allentamento del lockdown: i negozi con una metratura fino a 800 metri quadri potranno riaprire da lunedì 20 aprile, mentre le scuole potranno riprendere dal 4 maggio, a cominciare dalle classi che devono fare la maturità, quelle che devono preparare gli esami l'anno prossimo e le classi elementari dei bambini più grandi. Le grandi manifestazioni, invece, dovranno ancora aspettare, almeno fino al 31 agosto.

Per ora - scrive la Bild - non è stato deciso l'obbligo di indossare le mascherine, ma è stata espressa una calda raccomandazione a indossarle nei negozi e a bordo dei mezzi pubblici.