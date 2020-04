Russia verso Pasqua Ortodossa tra code ambulanze e fedeli ribelli

Milano, 15 apr. (askanews) - Code infinite di ambulanze a Mosca e nella regione di Mosca. A causa dell'emergenza Covid 19 il fenomeno è stato più volte immortalato nei video sui social. La sede operativa russa dedicata al coronavirus, ha detto chiaramente che la causa è l'aumento del flusso di pazienti.

La federazione è chiaramente in affanno. A partire dalla mattina del 15 aprile, in Russia sono stati confermati 24.490 casi di nuova infezione da coronavirus. Casi in tutte le regioni della Russia, tranne una: la Repubblica dell'Altaj.

E mentre il Paese si prepara alla Pasqua Ortodossa (domenica 19 aprile) il patriarca Kirill ha esortato i credenti a restare a casa a pregare. Il suo vicario ha ordinato a sacerdoti e monaci di Mosca di chiudere chiese e monasteri, ma non tutti i vescovi e i sacerdoti sostengono queste misure e alcuni membri del clero chiedono apertamente di sabotare le decisioni di Kirill.