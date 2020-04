Coronavirus, a Bologna il laboratorio dove si testano mascherine

Bologna, 16 apr. (askanews) - "Se andiamo a contare il numero di colonie batteriche con questa densità andiamo a capire che la mascherina che abbiamo testato non filtra a sufficienza, non andrà a passare il test d'infiltrazione batterica".

A Bologna, è in una sala operatoria sterile del Policlinico Sant'Orsola che un team dell'Università di Bologna composto da medici e altri scienziati come ingegneri chimici e microbiologi testano e convalidano le nuove mascherine realizzate da oltre 100 aziende italiane e non, che devono arrivare agli operatori sanitari che combattono da vicino il coronavirus. Qui si lavora 24 ore su 24 per accertare, in modo tempestivo, che i dispositivi di sicurezza - molti prodotti da aziende che hanno riconvertito le loro attività per la crisi - siano conformi agli standard europei.

A guidare il team, Francesco Violante direttore della medicina del lavoro al Sant'Orsola: "Al momento abbiamo ordini di test da oltre 120 aziende, una sessantina le abbiamo testate già e di queste abbiamo trovato conformi ai requisiti dei diversi standard 3 tipi di tessuto e 4 tipi diversi di mascherina".

Martina Cappelletti, ricercatrice: "Mentre testiamo le mascherine consideriamo che quella mascherina sarà indossata dal personale sanitario che è coinvolto giornalmente nella cura di pazienti con coronavirus".

Inoltre, all'ospedale bolognese in soli sei giorni un padiglione rimasto vuoto per cinque anni è stato trasformato per gestire i pazienti infettati da Covid-19 con 50 posti letto, di cui 20 per la terapia intensiva.

La situazione è sotto controllo a fronte di quella lombarda dove ci si è trovati a fronteggiare un'emergenza, dice la dott.ssa Daniela Di Luca, responsabile del reparto di terapia intensiva: "Noi siamo arrivati un mese e mezzo dopo e abbiamo avuto il tempo di organizzarci con strutture specifiche e a Bologna c'era un lockdown pesantissimo con isolamento delle persone".