Coronavirus, video-tutorial di Zaia: indossate bene la mascherina

Roma, 16 apr. (askanews) - "Questa è una comune mascherina chirurgica, questa sarà la mascherina che conosceremo sempre di più. Ha due lati. Va indossata così...questo è un tutorial. Lo dico perché serve se si indossa bene. Deve essere coperto naso e bocca. Perdonatemi, non vogliamo fare la figura dei sapientini, ma è come indossare il casco con il laccio sotto il mento slacciato: se cadi ti spacchi la testa". E' il video-tutorial di Luca Zaia, governatore del Veneto, su come indossare al meglio la mascherina protettiva.

"La mascherina va indossata bene - ha aggiunto - e non è un'incombenza di quel pazzo di Zaia... la mascherina salva la vita. È inutile poi piangere perché vieni ricoverato o perdi qualche familiare".