Gb: principe William apre, in video, ospedale Covid a Birmingham

Londra, 16 apr. (askanews) - Il principe William ha aperto ufficialmente il Birmingham's NHS Nightingale Hospital durante una cerimonia tenuta via video. L'ospedale temporaneo - un centro Covid - è stato costruito all'interno del Centro delle esposizioni di Birmingham, ed è uno dei diversi ospedali costruiti per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Gran Bretagna.

"L'edificio in cui vi trovate è l'ennesimo esempio di come le persone in tutto il Paese si sono rese conto di questa sfida senza precedenti. Gli ospedali Nightingale saranno giustamente considerati come punti di riferimento nella storia del servizio sanitario nazionale. E l'NHS Nightingale Hospital di Birmingham è un meraviglioso esempio di come la Gran Bretagna stia tirando insieme".

"E dopo aver parlato con alcune delle persone che hanno contribuito a costruirlo, gli ospedali riguardano le persone, e non i mattoni. Il personale del SSN, le forze armate e il settore privato si sono fatti avanti collettivamente per trasformare questo centro espositivo in un ospedale".

"Questo rassicurerà la gente in tutto il Midlands che se i loro ospedali locali raggiungeranno la capacità massima, ci saranno letti supplementari disponibili per i loro cari qui. Lo trovo molto confortante, e so che anche molte altre persone lo faranno".