Appello di Claudio Baglioni per la campagna #Noicongliinfermieri

Roma, 17 apr.

NUDE per intero

"La premessa che faccio spesso è che negli appelli, nei messaggi, nei saluti di sensibilizzazione a qualche causa di beneficenza, solidarietà etc. vediamo spesso persone che fanno il mio stesso mestiere, vediamo attori, sportivi, personaggi noti. E penso che valga ripetere che noi siamo un po' come in un esercito ideale i trombettieri, coloro che suonano la carica. Poi ci sono i soldati veri e propri che fanno la guerra ogni giorno. In questo caso gli infermieri": così Claudio Baglioni in un video-appello a sostegno della campagna di donazioni #NOICONGLIINFERMIERI per la raccolta fondi a favore degli infermieri coinvolti nella lotta contro il COVID-19.

Le donazioni si possono fare sul sito www.noicongliinfermieri.org