De Luca: riaperture affrettate? Pronti a chiudere la Campania

Napoli, 17 apr. (askanews) - "Molti governatori di alcune regioni del Nord e anche del Sud, premono per affrettare la ripresa di tutto" ma se ciò dovesse avvenire "noi siamo pronti a chiudere i confini della nostra Regione, cioè emanare un'ordinanza nella quale vieteremo ingresso ai cittadini delle regioni dove c'è ancora un elevato contagio da covid. Non potremmo fare altrimenti".

Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "Il pericolo - secondo il presidente della Regione - è che se qualche regione accelera per riaprire in maniera non coerente con i dati epidemiologici, rischia di rovinare l'Italia intera".