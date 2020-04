Ibrahimovic torna ad allenarsi, in Svezia con l'Hammarby

Stoccolma, 17 apr. (askanews) - In attesa di sapere se riprenderà il campionato di serie A, Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi. Il campione di calcio è rientrato in Svezia all'inizio dell'emergenza coronavirus. A Stoccolma ha appena ripreso ad allenarsi insieme ai giocatori dell'Hammarby, club di prima divisione del quale Ibra è un'azionista. Alcuni meda locali hanno visto in questa iniziativa un indizio sul futoro del bomber: secondo molte voci Ibrahimovic, 38 anni, non è convinto di rinnovare il contratto in scadenza con il Milan. Che sia la Svezia l'ultima tappa della sua lunga e itinerante carriera?