Zaia: trend continua positivo, il lockdown non esiste più

Marghera (Ve), 17 apr. (askanews) - "Il trend continua a confermarsi in positivo, il che ci fa preparare bene al tema della ripartenza, nella fase due della riapertura, abbiamo già detto un migliardo di volte che il lockdown, cioè la chiusura totale, non esiste più e penso che su questo fronte stiamo lavorando alacremente": lo ha affermato il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa alla protezione civile di Marghera (Venezia), dopo avere elencato le cifre del bollettino quotidiano.

Attualmente sono 236.722 i tamponi effettuati, 13.489 persone in isolamento (in calo), 15.374 positivi, 1556 ricoverati, 197 in terapia intensiva e un totale di 877 morti da inizio emergenza in Veneto.

"Leggo che forse ci sarà anche una pre-fase 2, definiamola una pre-apertura prima del 4 maggio, noi siamo pronti a tutto", ha aggiunto Zaia.